У "Дизель шоу" представили нову актрису

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на Станиці студії в Instagram.

Так, до трупи акторів приєдналася відома гумористка Юлія Мотрук або, як називають її колеги – Мотря.

Відзначимо, раніше Мотрук знімалася в проектах студії «Квартал 95» «Країна У» і «Казки у».

Оновлення акторського складу "Дизель шоу" активно коментують в мережі.

"Ви там що з 95 кварталу збираєте людей?", "Будемо звикати, життя йде далі", "Юлія-класна", "нарешті нова актриса! Дуже класна, мені вже подобається", "навіщо?", "О це та, яка була в "Країна У"?) Миколаїв, якщо не помиляюся", "та Марину ніхто не замінить. Але її завжди будуть пам'ятати", "О, клас. Я дуже рада", "Просто ви не знаєте її) вона актриса бомба)) подивіться і будете захваті від неї», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, 20 жовтня 2018 року в автомобільній аварії загинула актриса «Дизель шоу» Марина Поплавська.

Тоді в аварії розбився автобус, в якому знаходилися 14 акторів "Дизель шоу". У момент зіткнення Марина Поплавська сиділа біля водія, а її колеги спали в салоні.

Актриса Марина Поплавська отримала травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, зірку "Дизель шоу" Писаренко застукали в ліжку з пишногрудою "нареченою Харламова": "він без трусів або…"

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель Шоу" публічно відшила велелюбного екс-нареченого "Холостячки" Мішиної: "де сережки з діамантами?"

Також Politeka писала, що Крутоголов з "Дизель Шоу" насмішив витівкою з маленьким сином, кадри вже в мережі: "понеслася!"