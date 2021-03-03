Анастасія Волочкова, епатажна балерина, що блищить шпагатом в різних локаціях, похвалилася новим досвідом

Як повідомляє Politeka.net, яскравими кадрами зірка балету поділилася у своєму Instаgram. Йдеться про лазню, жінка відома тим, що обожнює паритися в лазні, проте сталася НП, і її піч зіпсувалася.

Волочкова розповіла, що поки її грубку ремонтують пічники, які запропонували замінити стару грубку на нову. Жінка розповіла, що "хлопці приїхали не з порожніми руками", похвалившись подарунками, які їй презентували пічники.

Ця ситуація нітрохи не засмутила любительку високих градусів, і вона вирішила випробувати новий експеримент, який судячи з усього їй дуже сподобався.

"Поки йде ремонт з пічкою нашої лазні, мені порадили провідати і протестувати баню в Одинцівському районі в селі Сидорівське" банний дворик, де встановлені печі "Грім", одна з яких буде встановлена у нас вдома", - написала Волочкова.

За фото, які виставила на огляд шпагатниця вона знову постала в чому мати народила, прикривши "заборонені місця".

Та що говорити, ось же ці фото:

Нагадаємо, захищаючись від хейта і критики, Волочкова не перестала радувати шанувальників своїми фото, проте вжила заходів щодо захисту своєї нервової системи, тепер фанати, які із задоволенням вихлюпували на сторінці Волочкової свої емоції, змушені задовольнятися малим, створивши фан-сторінки знаменитої артистки.

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