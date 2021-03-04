Співачка все також хороша, як і раніше

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в шкіряній сукні підкреслила схудлу фігуру

Виконавиця в 51 рік домоглася небувалих висот і не збирається зациклюватися на одній ніші, яку раніше зайняла. Зараз Лопес активно займається просуванням власного косметичного бренду і розповідає, як підтримує себе у формі.

Також артистка готується до зйомок в серіалі від Нетфлікс.

Поки зірка приводить себе у форму, шанувальники публікують знімки з останніх фотосесій знаменитості. Цього разу в Instagram з'явилися яскраві фото Лопес, одягнену в шкіряні наряди.

Короткий топ, частково оголює бюст, а також шкіряні штани і куртка перетворили Лопес в небезпечну бунтарку з зухвалим поглядом. А ось образ в шкіряній сукні, що підкреслює її талію, Дженніфер виглядала ще молодшою, ніж зазвичай. Завдяки таким перетворенням складно сказати, що зірці насправді скоро виповниться 52 роки.

До цього 51-річна зірка створила образ світської левиці і на виступах підносить себе відповідно. У короткому сріблястому міні-сукні Дженніфер не змогла прикрити гідності і її маленький наряд тут же задерся посеред виступу.

"Красиве тіло, яка розкішна; правильно, досить стримуватися; Джен, не балуйся!; які благородні пориви; краса неймовірна, вистачить рухатися; розгляньте ближче; багатий отъ від'їзд; моя любов; але все смачно спасибі; Ух, вона ідеальна😩 ✨; неможливо дивитися на Вас без зупинки серця».

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".