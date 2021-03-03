Український холостяк Микита Добринін стане ведучим російської версії проєкту

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу "Холостяк" розкрили, хто буде ведучим російської версії шоу, в якій головним героєм стане відомий репер і підприємець Тіматі.

У пабліку пишуть, що ведучим нового сезону вибрали колишнього українського холостяка Добриніна, який не тільки знайшов своє щастя на програмі, але вже чекає свого первістка.

Добринін замінить Петра Фадєєва, який досі був ведучим. Варто сказати, що до Фадєєва ведучим проєкту був Дмитро Кохно.

Відомо, що Добринін сам був холостяком на проєкті, і головний герой очікує, що Микита зможе допомогти порадою у виборі другої половинки для музиканта.

"Я в шоці!", "А це нормально, що ведучий куди краще головного героя?)", "Дуже круто 👍відмінний вибір 😊😊", "Ого, несподівано, але приємно😍", "Подобається Микита🔥", "Классс🔥", "Це найкращий ведучий, бажаю холостяку знайти свою любов😍", "Микита класний😍думаю з ним передача заграє новими фарбами😍", - відреагували глядачі шоу.

Нагадаємо, що дружина Микити Добриніна Дар'я Квіткова вагітна. Закохана пара чекає первістка. Блогерка Даша не так давно скаржилася, що у неї з'явився целюліт і помітно округлилася фігура, дівчина зробила акцент на вазі.

Нагадаємо, що роздягнений "Холостяк" Добринін розговорився після повернення в Україну з вагітною дружиною: "не можу по-іншому".

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