Відома українська актриса Ольга Сумська підкорила зворушливими сімейними фото

Як передає Politeka.net, актриса весь день приймає привітання з днем народження своєї молодшої дочки Анни. І сама щаслива мати із задоволенням публікує фото зі своєю красунею-донькою.

"Ганнуся, @annborisyuk дівчинка наша рідна! Ось і 19-річчя настало! Доця, сонечко, вітаємо сердечно, бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети, ти гідна кращого в цьому житті! Любимо тебе шалено!",- підписала фото з донькою Сумська.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень для дочки.

"Приєднуюся! Вона дуже талановита дівчина у Вас, нехай все у неї виходить!", "Дуже схожа на батька, але чарівність погляду від мами! Нехай щастить по життю! І великої любові бажаємо!", "Як круто спостерігати за цим... Поздоровлення прям насичені щирістю і добротою", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ольга також опублікувала фото, на якому разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком, стояли поруч з улюбленою донькою. Навколо них було багато кульок, включаючи цифру 19.

Як відомо, Анна - спільна донька Сумської та Борисюка. Також у актриси є дочка від першого шлюбу, актриса Антоніна Паперна.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська випендрилася "новою" зовнішністю, показавши себе зблизька: "можуть позаздрити багато хто...".

Як повідомляла Politeka, Сумська засвітилася у пологового будинку з чоловіком Борисюком і новонародженою крихтою: "вітаємо!".

Також Politeka писала, що 54-річна Ольга Сумська наважилася показати обличчя зблизька, відмовившись від фільтрів:"тільки очі сумні".