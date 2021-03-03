Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), вразила розкішним виглядом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала яскраве весняне фото, на якому постала в рожевій сукні з латексу. Дівчина розпустила своє неймовірно красиве пишне волосся і зручно влаштувалася серед квітів. Виглядала вона просто чудово.
Варто відзначити, що спокуслива тканина обтягнула видатні форми співачки. Її апетитні "персики" були ідеально підкреслені сукнею. Не залишилися без уваги і округлі стегна зірки. У коментарях Ярославі залишили масу приємних слів.
"Дуже добре в латексі", «Шикарно виглядаєш)», «дуже хороша», «дуже красива, талановита Україночка наша гордість", " Супер. Весна прийшла. Настрій піднімається. А навколо чарівні квіти розцвіли», «шикарна фотка, а на ній красуня", " у тебе немає жодної не цікавої фотографії. На кожній Ти особлива, і приголомшливо красива", - пишуть користувачі Мережі.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Засмагла дружина Ями з "Танців з зірками" в міні-трусиках засвітила райські місця: "Яка богиня"
"Холостячка" Мішина в прозорій сукні не стала приховувати свою жіночність: "Чарівно повітряна"
Єфросиніна поділилася болем, як попрощалася з 17-річною донькою: "Досі перед очима…"
Самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль у місці для поцілунків: "До божевілля…"
Відзначимо, що SLAVIA тільки недавно почала сольну кар'єру. Її чоловік, відомий виконавець DZIDZIO не оцінив образ, який створила його дружина. Однак жінці, схоже, все одно. Вона продовжує публікувати спокусливі фото і випускати кліпи. Схоже, DZIDZIO пора починати переживати.
Нагадаємо, що мокра дружина DZIDZIO з розкішним декольте змусила згадати гучний фільм: "50 Відтінків...".
Як повідомляла Politeka, пустотлива дружина DZIDZIO в бікіні з сіточкою показала свої принади з усіх боків: "Русалочка".
Також Politeka писала, що непокірна дружина DZIDZIO в ботфортах і непристойному міні дала спеку в прямому ефірі: «важко стримувати...».