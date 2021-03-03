Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), вразила розкішним виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала яскраве весняне фото, на якому постала в рожевій сукні з латексу. Дівчина розпустила своє неймовірно красиве пишне волосся і зручно влаштувалася серед квітів. Виглядала вона просто чудово.

Варто відзначити, що спокуслива тканина обтягнула видатні форми співачки. Її апетитні "персики" були ідеально підкреслені сукнею. Не залишилися без уваги і округлі стегна зірки. У коментарях Ярославі залишили масу приємних слів.

"Дуже добре в латексі", «Шикарно виглядаєш)», «дуже хороша», «дуже красива, талановита Україночка наша гордість", " Супер. Весна прийшла. Настрій піднімається. А навколо чарівні квіти розцвіли», «шикарна фотка, а на ній красуня", " у тебе немає жодної не цікавої фотографії. На кожній Ти особлива, і приголомшливо красива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що SLAVIA тільки недавно почала сольну кар'єру. Її чоловік, відомий виконавець DZIDZIO не оцінив образ, який створила його дружина. Однак жінці, схоже, все одно. Вона продовжує публікувати спокусливі фото і випускати кліпи. Схоже, DZIDZIO пора починати переживати.

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