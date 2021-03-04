Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова розповіла, чому сильно поправилася в середині вагітності

Даша після повернення з відпустки вирішила розповісти, як протікає її вагітність і що змінилося за час першої половини її особливого становища. Так, Квіткова розповіла, що на даний момент УЗД зробити так і не вийшло, адже малюк прокинувся і весь час крутився, закриваючись ручками.

"Моя вага 64 кг.мій лікуючий лікар сказав, що я увійшла в норму ваги на цьому терміні. Моя вага на початку був 55 кг. З цього дня набір ваги буде швидше, тому посадили на міні-дієту. Після 18: 00 не можна їсти вуглеводи, а білки в будь-якій кількості😌 з кожним днем все більше схожа на кабачок - неваляшку» - розповіла Даша.

Також вона почала відповідати на критику через те, що так швидко набрала вагу.

"Я все життя була і сиділа на дієтах і тільки тепер припинила себе обмежувати", - говорить Даша. Зараз вона в нормі і її лікар знає, як краще бути, тому турбуватися не слід.

"Легка тормознутость?); А шкарпетки і взуття скоро весело буде надягати; Ну прям росте малюк і ви разом з ним не по днях, а по годинах) 9 кг вже набрали🤪 🤪 🤪; на 33 тижні буде ще веселіше з машини вилазити 😅; 20 тижнів,і плюс 10 кг це не норма за всю повинні набирати +10,12 кг; 10 кг для 20 тижня багато і шкідливо для судин. Але Даша написала, що її посадили на міні-дієту; блін,, ви товщі мене, а на фото худенька,, як так😮».

Даша вирішила розповісти у відпустці, як змінилася її фігура за період вагітності і що вона тепер відчуває, приймаючи нову себе. Два дні тому Квіткова розповіла про те, як у неї з'явився целюліт і помітно округлилася фігура. В цей же раз дівчина зробила акцент на вазі.

"Перестала зважуватися, так як вже важко тримати тіло на ногах, чи то ще буде... по відчуттях, я важу 80 кг вже... при цьому на їжу я не налягаю – просто їм три рази в день», - раніше розповіла Даша.

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