Українська співачка Настя Каменських заінтригувала публіку хуліганським образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала коротке відео, на якому представила образ зі своєї нової роботи. На голові у співачки красувалася величезна копиця волосся. Деякі шанувальники порівняли її з некерованою кінською гривою.

Очі Насті були дуже незвично нафарбовані. Повіки були нафарбовані яскравими вогниками. Мейк нагадував прикрасу супергероїні з коміксів.

"З нетерпінням чекаю п'ятниці, щоб нарешті презентувати вам мій трек "Дівчатка рулять". Ця пісня увійде в мій новий альбом, де крім улюблених вами "Почуття" і "Vibe", вас чекають ще 11 абсолютно різноманітних пісень", - зазначила співачка.

За її словами, нові пісні розкажуть про глибину і багатогранність характеру кожної жінки, про жіночу дружбу, підтримку і звичайно, ж про любов.

"Буде весь спектр емоцій, які ми проживаємо з вами кожну секунду нашого життя. А ще я буду багато репувати)", - попередила Каменських.

У коментарях яскравій красуні залишили масу позитивних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Не волосся, а грива", "чекаю з нетерпінням", "Крутишка", "красуня", "Образ вогонь", "Пеппі Довга панчоха", "Богиня", "смішно", "Лялечка ти наша!", "Супер волосся", "лялька", - пишуть користувачі Мережі.

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