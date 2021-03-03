У мережі з'явилося фото зі спільного виступу Тіни Кароль і Дана Балана
Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок пари в Instagram з'явився дуже спокусливий архівний знімок. На фото розпалена Тіна в блискучій сукні залізла верхи на рояль. Співачка вибрала дуже відверту сукню з глибоким декольте, яка ледь прикрила її пишний бюст. Сидячи на роялі артистка вигнулася назад, в результаті чого декольте максимально оголилося.
Поруч з красунею сидів Дан Балан, з яким їй довгий час приписували роман. Він співав і дивився вбік, схоже, не зовсім звертаючи увагу на той факт, що Тіна його спокушає.
"Магія", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники стали обговорювати зіркову парочку.
"Чари", "точно магія", "Люблю", "чекаємо спільну пісню", "Хочу третій дует", "Ну чому вони не разом?",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Дан Балан був тренером шоу "Голос країни" протягом двох років. Під час зйомок між ним і Кароль пробігла іскра, яка була використана продюсерами по повній. Зіркам стали приписувати роман, А вони всіляко підігрівали чутки про свої стосунки.
Нагадаємо, що Балана "підловили" з Кароль на "Голос країни", на фото помітили цікаву деталь: "тримає за шию, домінування...".
Як повідомляла Politeka, фото Кароль з Даном Баланом в ліжку розбурхало мережу, такими їх ще не бачили: гарячі кадри.
Також Politeka писала, що самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль в місці для поцілунків:"До божевілля...".