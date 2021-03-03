У шоу "Маска" інтригують глядачів і зіркових детективів

Справжня загадка, хто ж ховається під масками різних персонажів шоу, пише Politeka.net. Зіркові детективи - Андрій Данилко, Олег Винник, DZIDZIO, Оля Полякова і Настя Каменських - разом з глядачами намагаються вгадати, хто ж виходить на сцену.

Під час шостого випуску детективи намагалися вгадати, яка зірка виступає під маскою Носорога. (Щоб подивитися, відео, доскрольте до кінця сторінки)

Оля Полякова і Настя Каменських навіть присіли на стіл, щоб стати ближче до героя. Перша навіть зізналася, що цей герой її улюбленець на шоу. DZIDZIO навіть хотів зняти маску і подивитися, хто ж ховається в цьому костюмі.

А Андрій Данилко виголосив наступне:

"Дві маски, які - хоч розстріляйте мене - я не знаю, хто це - Носоріг і Буряк".

Можна зробити висновок, що артист просто втратив спокій через цього учасника. А останній так і не розкрив свою особистість, хоча вже був на "волосок" від цього, адже став одним з претендентів на виліт.

"От чесно я засмучена, чому не з Носорога зняли маску, а Левушку розкрили? Лев був гідний фіналу!",- написала одна з коментаторів.

Варто відзначити, що раніше Данилко посперечався на квартиру, що під маскою Льва ховається співак Олександр Пономарьов.

"Хочу звернутися до всіх глядачів і зірковим детективам – якщо під маскою Лева ховається не Пономарьов, то я залишуся без квартири. Так, я посперечався на свою квартиру", - заявив співак.

На щастя, артист мав рацію і не позбувся квартири на Хрещатику - під маскою Лева дійсно переховувався Пономарьов.

Нагадаємо, скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "ось і злили героя, а Данилко в плюсі!".

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