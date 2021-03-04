Легендарна, мегапопулярна і найвеселіша група DZIDZIO розпалася, що сталося

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю програми ЖВЛ колишні учасники легендарної групи DZIDZIO розповіли, що послужило причиною розпаду (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Учасники групи розповіли, що після того, як до групи прийшла слава, а сталося це в 2012 році, хлопцям і в голову не приходило, що щось піде не так. Однак після того, як перший продюсер групи, не хто інший, як Скрябін, Андрій Кузьменко, загинув, почалися розбіжності.

В результаті першим покинув групу Олег Турко, він виступав під сценічним ім'ям Лесик. За його словами, в групі було три власники, по 25% мали Михайло Хома і він, а 50% бізнесмен продюсер групи Андрій Безух. В один "прекрасний" момент, Олег каже, що Михайло Хома і Андрій Безух вирішили позбутися третього компаньйона, і "звільнили" його з групи.

Тоді в помсту Олег створив схожу групу і зіграв кілька концертів в Івано-Франківську, за що поплатився судами і санкціями про порушення авторського права.

За словами Хоми, Олегу пропонували адекватні умови, щоб вийти зі складу, але вони так і не знайшли спільну мову.

Через кілька років з групи пішов ще один музикант, Юлік - під таким псевдо виступав Назарій Гук, який в 2017 році без шуму покинув групу і тепер створює аранжування для українських музикантів.

Так DZIDZIO залишився сам, тепер він радує українців під своїм справжнім ім'ям Михайло Хома.

У 2020 році Михайло виконав Гімн України та молитву за Україну. Також Михайло пообіцяв, що здивує українців у 2021 році.

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