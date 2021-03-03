Пара відомих українських ведучих - Юрій Горбунов та Катерина Осадча - показали розкішне вбрання для урочистого балу

Подружжя відвідало благодійний бал з нагоди дня народження своєї подруги, відомого ювеліра Валерії Гуземи. Фотографіями з заходу Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімках Осадча і Горбунов позують з самою іменинницею, а також окремо. З нагоди торжества вони приміряли вишукані вбрання. Так, Горбунов з'явився на балу в класичному чорному костюмі і білій сорочці.

У свою чергу, Осадча вибрала оригінальне плаття з відкритими плечима і грудьми. Чорне вбрання привертає до себе увагу завдяки широким шовковим рукавам і асиметричною спідниці. Не обійшлося і без фірмового аксесуара ведучої-капелюшки. На цей раз Катя вибрала невеликий головний убір з декором у вигляді чорних «гілочок» з листям.

"Валерія, ще раз з днем народження! Будь щасливою! А репортаж з благодійного балу скоро в Світському житті", - написала Осадча.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Як завжди розкішно виглядаєте", "Шикарний образ", "Катюша, вечірнє вбрання шикарне. Вам дуже до лиця", "неймовірна краса", "Немає слів", "Катя як королева", - пишуть люди.

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