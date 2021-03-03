Примадонна російської естради, співачка і легенда Алла Пугачова здивувала поведінкою на сцені

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Пугачова виступала з популярним виконавцем Борисом Моїсеєвим.

Примадонна була одягнена в традиційний короткий балахон, який приховував її фігуру, але відкривав погляду стрункі ніжки співачки, якими вона завжди пишалася. На голові у Алли були кучеряшки. Ймовірно, результат хімічної завивки, модної в той час. Образ завершували білі чобітки.

Ще зовсім молодий Моїсеєв позував у двох різних нарядах. На першому він постав у білому костюмі, а на другому прикинувся диким звіром. На артисті був костюм тигра або кота. Особливу увагу привернуло фото, на якому Пугачова осідлала Моїсеєва.

"Алла Пугачова і Борис Моїсеєв, 1983", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Борис Моїсеєв був класичним танцюристом до тих пір, поки його не помітила Алла Пугачова. Саме вона запросила його працювати в своєму шоу в якості артиста балету.

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