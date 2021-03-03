Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який відомий своєю участю в "Х-факторі" і романом зі співачкою Мішель Андраде, відзначився пародіями на свого наставника

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео сторіс Микити, в яких він обігравав пісню Тіни Кароль «Скандал». Як відомо, на "Голос країни" Ломакін вибрав саме команду Тіни, з якою і продовжить домагатися успіху.

На свіжому відео артист зобразив, як звучала б пісня "Скандал", якби її співали Валерій Меладзе, Джастін Бібер, Джеймс Артур та інші зірки. Всього Ломакіну вдалося записати шість пародій.

"Пісня "Скандал" голосами різних виконавців від @nikitalomakinofficial. Яке виконання вам сподобалося найбільше?",- підписали добірку автори аккаунта.

У коментарях думка з приводу виконання пісні розділилася. Одним пародія сподобалася, а інші розкритикували хлопця за глузування над своїм наставником.

"Меладзе звичайно!", "Дуже класно! Бібера взагалі не відрізниш", "Джеймс Артур більше схоже на Нілетто», "це шедевр!", "тільки Тіни...", "Немає слів", "жах", "краще б займався своїм репертуаром...творчістю....страждає фігнею...» ,- пишуть користувачі Мережі.

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