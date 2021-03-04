Танці веселої Алли Пугачової в білій сукні вразили шанувальників 71-річної співачки

Нове відео з Примадонною з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На рідкісних кадрах можна побачити, як знаменита російська співачка щосили відривається під музику, забувши про свій вік. Ролик явно записаний під час якогось торжества.

Пугачова на кадрах одягнена в довгу білу сукню з глибоким декольте і відкритими плечима. Під час танцю вона кокетливо піднімає поли сукні вгору, щоб в них не заплутатися.

На кадрах співачка виглядає дуже веселою і безтурботною. Вона явно танцює з великим задоволенням.

"Запалюй, дитинко", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники Пугачової тут же почали коментувати ролик.

"Молодець, всім би так, заздріть мовчки!", "Аллочка, радості, позитиву, щастя, любові на довгі роки!!! Живи на повну котушку кожну мить!", "Ну чому заздрити? Ну правда, незручно за неї! Можете уявити, щоб П'єха так поводилася? Молодим смішно на це дивитися!", "Хочеш грошей, паші як Алла", "навіщо так спідницю задирати? Негарно", "скільки спідниці не задирай - старенька старенькою", "вже страшно дивитися. не впади мати", - пишуть люди.

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