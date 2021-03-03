Російський музикант Володимир Пресняков поділився, що з його сином сталося лихе - у дитини підскочила температура після щеплення

Як повідомляє Politeka.net, для колишнього чоловіка Христини Орбакайте Володимира Преснякова пандемійний рік видався напрочуд щасливим - у нього народився другий син Іван у шлюбі зі співачкою Наталією Подольською. Про виховання синів і труднощі в сімейному житті музикант розповів в ефірі програми "Вечірній Ургант".

Варто відзначити, що Ваня став третім сином у Преснякова і другим, народженим з Подільською. У артиста є дорослий 29-річний син Микита Пресняков, якого йому народила дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте. А у 2015 році нова дружина подарувала артисту сина Артемія, і вже у 2020 році сімейство поповнилося ще одним спадкоємцем Іванком. Забавно, але в інтерв'ю Володимир зізнався, що у нього проблема із запам'ятовуванням важливих дат і він не зміг назвати дату народження сина.

Однак, замість цього Пресняков запевняє, що він дуже турботливий батько і допомагає дружині з новонародженою дитиною. Більш того, свою дружину Наталію Подольську музикант називає героїнею. "Моя дружина - справжня героїня!", - заявив він в програмі.

Також Володимир поділився, що днями у них виникла проблема зі здоров'ям молодшого синочка - маленькій дитині зробили щеплення і у нього підскочила температура. "Позавчора йому зробили щеплення, і вчора у нього піднялася температура - 37,8", - розповів Пресняков. Також він додав, що дитина через це багато плакав, не міг спати і страждав. Однак, все налагодилося і тепер малюк почуває себе краще.

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