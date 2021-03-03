Артистка мало не вистрибнула зі штанів

Відомий виконавець Макс Барських не зміг стримати емоцій поруч з танцюючою Дорофєєвою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився уривок з концерту, який проходив в ефірі «Російського радіо». Макс Барських виступав зі своїми піснями, але його концерт був безсоромно перерваний.

"Ти моя найбільша любов", - співав Барських, коли до нього на сцену вискочила заведена Надя Дорофєєва.

Артистка почала танцювати, крутити головою і підспівувати Максу. Варто відзначити, що Барських не розгубився і підставив мікрофон колезі, яка тут же включилася в пісню. Через пару секунд Надя міцно поцілувала Макса в щоку і пішла зі сцени.

"Такого в сценарії не було. Найнесподіваніший дует на великому весняному концерті. @max_barskih та @nadyadorofeeva. Як вам такий тандем?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники зірок стали залишати різні відгуки про вчинок Наді.

"Нічого собі, запалила", «Дантесу пора ревнувати», «Красиво увійшла))», «вогонь», «Супер», «як мило», "це любов", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що чоловіку Дорофєєвої, співаку Володимиру Дантесу, навряд чи сподобається така навіжена поведінка дружини.

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