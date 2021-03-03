Відомий продюсер і музикант, лідер групи Mozgi, Потап, здивував фанатів видом свого улюбленця

Як пише Politeka, миле фото з маленьким рисеням, відомий шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Потап звернувся до читачів свого блогу з черговою порцією мудрих цитат, заявивши, що людина це не цар природи, і не імператор, а учень:

"Не забувайте, ми - частка природи, ніяка людина ні цар, ні імператор і не повелитель, людина-учень, всім нам потрібно вчитися у Mother Nature!",- заявив співак.

Він поскаржився, що люди звикли забирати у природи, але настає час, коли потрібно віддавати. Або не віддавати, а хоча б думати про це, уточнив Потап.

"Ми тільки забирали, забирали та забирали, настає час давати та допомагати! Хоча б знати та думати про природу - вже корисно! Це рисеня", - підсумував Потап, пояснивши та запобігши питанням про те, що за "котейка" на плечі у музиканта.

Фанати тут же відгукнулися, побачивши миле створіння на плечі чоловіка Насті Каменських. Вони прокоментували, похваливши Потапа, назвавши його красенем, а також уточнивши, що малюк на плечі Потапа - каракал, тварина, яке хоч і виглядає як дике, але прекрсно уживаються з людьми:

"Коли-небудь цей красунчик буде мій! Я про кошеня якщо що😉", "Уті який малюк😍 😍 😍","Рисеня на каракала похожий🐈", "На 100% згоден! Бережіть природу і все навколо)))🙌", "Леха, це каракал😂", "Це не рись, це Мега милий Каракальчик", "Який гарненький 🐆", "Це Ваш?", "Прикольний котейка", "Який гарнюній каракал маленький😍", - написали фанати.

Нагадаємо, що Каменських ошелешила несподіваною новиною, показавши фото в рожевому: "Настя вагітна".

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