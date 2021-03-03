Відома українська актриса Ольга Сумська показала свою сім'ю і колег

Артистка активно знімається у фільмах і серіалах, веде передачі і стає гостею на них, передає Politeka.net. Однак красуня не забуває проводити час з сім'єю.

Днями молодша донька Сумської та її чоловіка артиста, Віталія Борисюка, Анна, відзначила 19-річчя. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Таку дату родина відзначила з друзями в одному із закладів.

Батьки й дочка просто світилися від щастя. Сумська показала шикарний стіл, і влаштувала фотосесію з гостями.

"Теплий, святковий вечір у колі друзів! Любимо вас всім серцем! ❤️

З днем народження, донька Анна Борисюк @annborisyuk! 🎂 🌷 🌷 🌷 ",- написала актриса.

За чотири години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів:

"Вітаємо! Красотульки!🎉 👍 🤩 🌺 💖 ", "Дочки у вас - богині❤️❤️", " всю Сім'ю з Днем народження Анни! Ви фантастичні! У мене сьогодні 3 березня. Всім добра,щастя, здоров'я!!!!❤ ️ ", "Не хочу нікого образити--але у вас найкращі доньки зіркових батьків🙌 🙌", "дуже хороша сім'я! Такі красиві! Любимо вас! Зі святом! Найкращі побажання і виконання бажань !!! ❤ ️ ", "Ви прекрасні! Зі святом !!! Всіх благ !!!", "Хороша сім'я! Ви дуже красиві і щирі! Удачі вам! Нехай все збувається! 💗🌸💞🌸💗💞🌸💗 "," Дуже добре-Ганнуся❤️ донечці щастя і добра 💖 приємно бачити таких прекрасних і позитивних людей 🌺", " які ви світлі, красиві і позитивні ❤️ Любо дивитися! Будьте щасливі".

Нагадаємо, що 54-річна Сумська випендрилася "новою" зовнішністю, показавши себе зблизька: "можуть позаздрити багато...".

Як повідомляла Politeka, Сумська засвітилася у пологового будинку з чоловіком Борисюком і новонародженою крихтою: "вітаємо!».

Також Politeka писала, що 54-річна Ольга Сумська наважилася показати обличчя зблизька, відмовившись від фільтрів:"тільки очі сумні".