Українська рок-виконавиця Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss здивувала новим образом у новому кліпі "Обійми"

Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна представила свою нову роботу, трек і кліп "Обійми", в якому постала в абсолютно новому образі. Кадри перетворення співачка розмістила в своєму сторіс, і блозі в Instgaram.

У кліпі, Юлія постала в цікавому комбінезоні, асиметричними вирізами по тілу, а також з абсолютно новою зачіскою. Всі звикли бачити Юлію з довгим чорним волоссям, а в кліпі дівчина постала зі стрижкою, яка, однак нітрохи не зіпсувала красуню.

Дівчина заспівала про обійми, без яких так холодно. Кліп знятий у вагоні метро і тунелі, дівчина тікає, намагаючись повернутися в минуле, зустріти те тепло, яке було втрачено.

"Обійми гарячі, чому ж без них так холодно, в твоїх очах собі шукати, і не бачити", - співає співачка. На щастя, зміни зазнав тільки вигляд співачки, а її стиль виконання і характер музики залишився незмінним, що так люблять фанати виконавиці.

У кліпі дуже чуттєва хореографія, де рухи й тіла переплітаються, створюючи насичений образ любові та пристрасті. В цілому кліп справляє гарне враження, образи підібрані яскраві та незабутні. Його хочеться послухати ще і ще...

З сьогодні 3 березня кліп доступний на Youtube-платформі:

Шанувальники також позитивно відгукнулися про пісню, багатьох слухачів вразило дивно маленька кількість передплатників на групу, недооцінена, вважають фанати.

"Як завжди, до мурах. Це Щось магічне. Дякую за вашу творчість", "Юля в цьому образі - просто розрив сердечка! Офігєть! ❤️", "Юля, це чудово, дуже сподобалися пісня і кліп.", "Чуттєво, ніжно , незвично. Дякую ♥ ️ Любові та натхнення, тобі 🥰 ♥ ️ ", - написали фанати.

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