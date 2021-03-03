Зірка культового серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі вразила образом мишки з мультфільму

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода матуся опублікувала серію фото, на яких постала в досить незвичайному образі. Актриса одягла грайливу сукню в горошок. У сукні були пікантні розрізи, привабливе декольте і пояс, який робив акцент на талії. Червоне платтячко в білий горох доповнювали чорні вушка на голові у Мер'єм. У підсумку вона стала схожою на Мінні Маус.

Актриса не стала яскраво фарбуватися. Натомість жінка прийняла пікантні пози, які звели шанувальників з розуму. На одному зі знімків Узерлі задерла ніжку, в результаті чого плаття трохи піднялося, оголивши її стрункі принади.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Моя мишка", «велика і прекрасна, найкрасивіша», «неймовірна», «дуже красиво», «які форми», "Просто блиск", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на початку року Мер'єм Узерлі народила другу дочку. Вагітність сильно відобразилася на її фігурі, тому на останніх фото у неї вельми апетитні вигини і форми. Батька дитини актриса вважає за краще приховувати від громадськості.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" вразила розкішним образом в діамантах:"немає такої краси".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Велиного століття" розстебнула піджак, засвітивши квіточки: "Діаманти на короні!".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" розстебнула шовкову блузу, блиснувши квіточками:"міс краса".