Дружина принца Гаррі Меган Маркл відповіла на звинувачення в цькуванні своїх помічниць

Раніше герцогиня Сассекська потрапила в скандал після того, як їх з принцом Гаррі колишній прес-секретар Джейсон Кнауф згадав у листі погане ставлення Маркл до її помічниць. У листі Кнауф звинувачував герцогиню в знущаннях над людьми, які на неї працювали, повідомляє видання Daily Mail.

"Я сильно стурбований тим, що герцогиня зацькувала і змусила звільнитися двох персональних помічників за минулий рік", - писав колишній прес-секретар.

У цитованому уривку листа він називав поведінку Меган "неприйнятним" і висловлював побоювання, що вона "не має наміру зупинятися".

Кнауф згадував кілька помічниць, які нібито постраждали від знущань герцогині. Він згадував, що Маркл намагається підірвати впевненість однієї з жінок в собі.

Маркл вирішила відреагувати на це послання Кнауфа. За словами її представника, герцогиня вважає, що Букінгемський палац використовує видання The Times у своїх цілях.

Представник герцогині нагадав, що Маркл сама ставала жертвою знущань на свою адресу, тому для неї ця історія стала особливо болючою.

Він також повідомив, що найближчим часом герцогиня буде продовжувати свою діяльність, спрямовану на виховання співчуття в суспільстві.

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