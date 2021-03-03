Популярна співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, розбурхала мережу новинами про свою нову роботу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька загадкових фото, розповівши, що зовсім скоро вийде її новий кліп. На фото Світлана постала в дуже простому, але при цьому ніжному образі. Артистка позувала в чорних шкіряних штанях і білій сорочці.

"5.03 вас чекає особливе відео. Воно не для тих, хто чекає трюки і спецефекти. Воно для тих, чиє серце здатне любити і співпереживати...#Рідний", - підписала фото Лобода.

У коментарях анонс співачки викликав справжню бурю емоцій. Шанувальники прийшли в захват від цієї новини.

"Чекаємо! А Буде пісня українською?", "Краща", "чекаємо, останні шедеври радують", "любимо і підтримуємо Вас, і дуже чекаємо прем'єри!", "Яка красива! Дуже чекаємо прем'єру!", "Саме за це вас і любимо, за те, що можете бути різною, робити різні пісні», «Лободуся ваші кліпи завжди для душі», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, останній кліп Світлани Лободи "Молоко" викликав справжній фурор серед шанувальників. Особливо фани оцінили хореографію і задумку кліпу.

Нагадаємо, що Лобода з "підгулявшим" декольте викликала переполох на "Голос. Діти": "Світлана, з вами все добре?".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Світлана Лобода в латексі забула про пристойності і розсунула нескінченні ноги: "бестія".

Також Politeka писала, що Лобода обмоталася чорним мереживом і пустила фанатів у свою спальню: "це не гігієнічно".