Дружина хореографа Влада Ями з шоу "Танці з зірками" Лілія вразила смачними кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в Instagram, на яких показала свої нові весняні вбрання. Так, Лілія постала спершу в отруйно-малиновому плащі в ліфті свого будинку, де вони живуть разом з маленьким синочком Леоном. А також в яскраво-синьому спортивному костюмі, в якому обідала разом зі своїми чоловіками, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Як відомо, Влад разом з дружиною і сином нещодавно повернулися з Майамі, США, де тривалий час відпочивали, подорожуючи зі штату в штат, насолоджуючись морем і теплими днями на березі океану. А також досліджуючи всілякі локації і пам'ятки.

У нових відео Дружина хореографа похвалилася обідом, який придбала для своїх чоловіків. Вона придбала суші, і по рекламувала їх як подарунок на 8 березня. Варто сказати, що багато фанатів із задоволенням стежать за знаменитостями в пошуках ідей для подарунків.

Лілія показала накритий стіл і задоволених Влада і Леона, які за обидві щік наминали вкусняшки. За словами Лілі такий стіл можна замовити на 8 березня, щоб зробити приємне не тільки собі коханій, але і своїм чоловікам.

"У мене вже весняний настрій... 🎀 👚 💖 💘 Хочеться розквітати🤩, радувати себе і оточуючих, а особливо - рідних.😍 🥰 ",- написала дружина знаменитого танцюриста.

На відео видно, які щасливі Влад і Леон, вони просто в захваті від кількості і якості смакоти.

"Смачні суші Від і тепла компанія, що ще потрібно для щастя.🥰", - написала Лілія.

Дівчина здивувала своїм оптимізмом і весняним настроєм. Відомо, що Лілія стежить за собою, вона завжди виглядає бездоганно, підтягнутою і в хорошому настрої.

Шанувальники, поки дивилися відео, пошли слинками, так апетитно вся ця краса виглядала.

"Які вкусняшки 🤗 смачного вам 😍", " так апетитно їсте ,що у самої слинки потекли😍 ням🥰 смачного❤️", - відгукнулися ті фанати, які втрималися від спокуси тут же замовити собі роли.

Нагадаємо, що красуня-дружина Влада Ями з " Танців з зірками "в бікіні полонила зоною декольте:" відчуйте...".

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