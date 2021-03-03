Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко показала селфі, на якому позує з "голим" обличчям

Зірка, яка прославилася на весь світ завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Ольга вирішила порадувати фанатів простим домашнім селфі. На знімку 41-річна актриса позує прямо перед камерою крупним планом. Це фото відрізняється від багатьох інших знімків красуні тим, що на ньому вона позує без косметики на обличчі.

Крім того, волосся Куриленко вільно спадають їй на плечі без будь-якої укладання. Одягнена актриса теж дуже просто і по-домашньому.

Шанувальники оцінили знімок красуні, буквально засипавши її компліментами.

"Красива жінка", "Квіточка! Привіт з Бердянська!", "І як не закохуватися?", "Шикарна", "Лапочка", "красиві очі, красива королева", "прекрасна жінка", "природна краса завжди врятує цей наш світ ви мені дуже симпатичні", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко розмістила незвичайне арт-фото зі стрижкою в костюмі Єви. Одягом для дівчини послужили руки, які модель схрестила в області грудей.

Модель і кіноактриса Ольга Куриленко використовувала фільтр, і обрамила своє розпатлане волосся зірочками. Очі Ольга закрила, надавши образу запалу і пристрасті.

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