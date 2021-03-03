Популярний український співак Олег Винник поділився думкою про шоу "Маска" і показав нові фото зі знімального майданчика

Як відомо, артист приєднався до зіркових детективів, які намагаються відгадати, хто зі знаменитостей ховається під масками різних персонажів на однойменному шоу. На своїй сторінці в Instagram Винник написав про атмосферу, яка панує на знімальному майданчику програми, повідомляє Politeka.net.

"З кожним ефіром атмосфера в шоу Маска стає все смачнішою і смачнішою. В суботу - екватор нашої детективної історії", - написав співак.

Він також поділився знімками зі зйомок шоу. На них Винник постав в образі з минулого ефіру: на ньому чорна футболка і біла сорочка.

Крім самого співака на знімках відображені і інші зіркові детективи-Настя Каменських, Дзідзьо, Андрій Данилко і Оля Полякова.

Шанувальники Винника тут же відреагували на його пост.

"На рахунок смачніше, Ви маєте рацію. Чекаю суботу з продовженням емоцій, загадка, інтриг і щасливих моментів від шоу "Маска", "З величезним нетерпінням чекаємо!", "З вами дивитися одне задоволення", "Фотки бомбезно шикарні", "Ну дуже смачно", "мої прекрасні судді обожнюю вас всіх з вдячністю", "дуже чекаємо з нетерпінням", - пишуть люди.

Нагадаємо, Данилко, ледь не позбувся квартири на Хрещатику, остаточно втратив спокій.

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