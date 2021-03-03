Відома українська співачка Наталія Могилевська в оточенні квітів поділилася своїм весняним настроєм

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала нове фото у своєму акаунті в Instagram. У підписі співачка поділилася своїми враженнями про виступ у Кременчуці, куди вона приїхала з концертом.

45-річна Могилевська звернула увагу, що місто зустрів її вже цілком «весняним» сонцем.

"Весна, назавжди весна. Вона дарує ніжність, надію, віру в те, що все буде добре. Бажаю щоб почуття свободи, почуття весни несло для вас тільки позитив ... найголовніше, залишатися всередині зі своїм стрижнем, зі своїми бажаннями, зі своїми завданнями в житті. Просто, перечекати погану погоду", - написала співачка.

На фото вона позує вже явно після концерту. Яскрава блондинка оточена пишними букетами квітів, серед яких переважають розкішні троянди. Сама співачка при цьому щасливо посміхається.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Сподіваємося що дуже скоро! Чекаємо Вас ще! Ви найкраща! Ваша енергетика нереально сильна і позитивна!", "Шалено красива!", "Ви найкраща!", "Не впізнати Наташенька вас", "Концерт був чудовий! Останні три роки не пропустив, не однієї програми! Але це вогонь", "Заморилася дівчинка моя!",- пишуть люди.

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