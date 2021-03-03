"Ну як без цього?"

Вагітна дружина "холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун показала ошатний образ на селфі з ліфта

Модель поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, зараз Дарина на останніх місяцях вагітності, причому вони з Михайлюком довго приховували, що у них буде дитина. Як з'ясувалося, кохана екс-«холостяка» завагітніла лише через місяць з початку їхніх стосунків.

Втім, "цікаве положення" не заважає Даші активно вести Instagram, регулярно публікуючи там нові знімки.

На цей раз красуня показала себе прямо в ліфті. Хлистун одягнена в бежеву шубку, яка приховує наряд під нею, але все ж дозволяє помітити вже досить великий живіт моделі.

При цьому, судячи з акуратною укладанні і макіяжу, Даша явно чепурилася перед виходом з дому. У коментарях її передплатники припустили, що вона прямує на фотосесію.

"Ну як без цього? Тепер я вважаюся повноцінною дівчиною. Фото в ліфті", - підписала знімок Хлистун.

Її передплатники тут же відреагували на публікацію.

"Розпис!", "Дуже красива", "як лялька", "ось! ну воооот же!!!ну красуня ж! і немає ніякого опухлого обличчя і т д і т п чим Даша виправдовувалася!", "Красива матуся", - пишуть люди.

Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".

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