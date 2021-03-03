Співачка Ліда Лі в спокусливому вбранні показала, з чого починається танго

Набирає популярність виконавиця, яка привернула до себе увагу, будучи бек-вокалісткою Дмитра Монатіка, поділилася новим відео в Instagram напередодні виходу нової пісні. Про це пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах Лідія позує на стільці посеред знімального майданчика. Увага до себе тут же привертає незвичайний наряд красуні. Співачка одягнена в золотистий топ з» рваними " краями ліфа, а також оригінальні чорні штани з однією штаниною.

"Все починається досить повільно. З погляду або жесту. І коли запрошення прийнято-починається танго...", - вимовляє на відео співачка.

На її останніх словах вона різко виставляє оголену ніжку в сторону, демонструючи традиційний рух з пристрасного танцю. У цей момент світло в кімнаті різко стає червоним, що додає кадру пристрасті.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її відео і образу на ньому.

"немає сил чекати", "дайте пристрасті!! Чекаємо новий трек!", "О боже!", "Ох і Женщинка!", "Ох, Ліда", "Жарко стає", "яка ви розумничка! Одна насолода спостерігати як ви розкриваєтеся", - пишуть люди.

Як відомо, Ліда Лі прославилася завдяки участі в 10 сезоні шоу»Голос країни". Вона вибрала команду Дмитра Монатіка. Пізніше артист вирішив продюсувати талановиту дівчину.

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