Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова поділилася чуттєвим кадром з чоловіком

Даша Квіткова кожен день розповідає про те, як проходить її підготовка до пологів, а також про те, як змінилося її життя з початком вагітності. Разом з чоловіком дівчина часто влаштовує фотосесії, цього разу вони показали радість від очікування народження первістка на стильному знімку в чорно-білій обробці.

Даша разом з Микитою позували близько до камери, посміхаючись один одному в обіймах. Добринін був роздягнений по пояс, а Даша позувала в простому чорному боді на тонких бретельках. Романтичний образ Даша Квіткова не стала доповнювати будь-якими деталями, акцентувавши увагу на животі.

"Щаслива, що ти мій чоловік🙏 🏻 дякую, що сім'я у тебе завжди на першому місці. Пишаюся і люблю, мій найкращий ведучий🤍», - написала Даша.

Ось як реагують фанати:

"Прикольна новина. Доведеться дивитися цю російську нісенітницю 😆; Пара гідна поваги!❤ ; Вам йде вагітність і те що ви поправилися округлилися дуже сексуально виглядає😘; які ви милашки❤; ви не будете ревнувати чоловіка в участі в Холостяку?; Яке зворушливе фото. 😍Цінувати чоловіка-це дуже важлива якість в житті; ви чарівна пара 😍 і фото просто шик; як це мило❤️».

Також Даша після повернення з відпустки вирішила розповісти, як протікає її вагітність і що змінилося за час першої половини її особливого становища. Так, Квіткова розповіла, що на даний момент УЗД зробити так і не вийшло, адже малюк прокинувся і весь час крутився, закриваючись ручками.

"Моя вага 64 кг.мій лікуючий лікар сказав, що я увійшла в норму ваги на цьому терміні. Моя вага на початку був 55 кг. З цього дня набір ваги буде швидше, тому посадили на міні-дієту. Після 18: 00 не можна їсти вуглеводи, а білки в будь-якій кількості😌 з кожним днем все більше схожа на кабачок - неваляшку» - розповіла Даша.

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