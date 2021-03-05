Популярна співачка Віра Брежнєва в білій футболці млосно відкрила губи, змусивши серця чоловіків битися частіше
Як повідомляє Politeka.net, зірка обожнює дивувати та приносити радість своїм шанувальникам, розміщуючи фото в стильних образах. Цього разу артистка також вирішила подарувати весняний настрій.
Віра позувала у світлій футболці, яку прикрасила стильним коротким масивним ланцюжком сріблястого кольору. Зірка одягла тонкі сережки на одне вушко у формі маленького колечка і тонкої витонченої «палички», а волосся розпустила, недбало уклавши на плечі. Образ вийшов ніжний і весняний.
Легкий макіяж надав образу віри жіночності, легка помада світло-рожевого, майже тілесного кольору і тіні кольору юної ранкової зорі, які обрамляють два небесно-блакитних озера очей співачки закцентували увагу. Чуттєвості надали прочинені губи співачки.
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Співачка розпустила довге волосся і дивилася в камеру. Знаменитість повідала шанувальникам, що на YouTube вийшов новий випуск передачі контакти. Вона розповіла, що давно була запрошена, але тільки зараз все збіглося і "хоч я не "ютубовский персонаж" - немає хайпу, немає мату, скандалів і інтриг, дуже приємно отримувати від вас позитивний фідбек)) мені такий легкий ігровий формат теж сподобався 🤩", - написала зірка.
"Віра, зараз дивлюся випуск з вами! Ви така неймовірна, така легка", "А мені якщо чесно не сподобалося фото. Вік видало відразу ж.😮", "Добрий і світла людина, обожнюю вас, Віра, ви найкраща! ❤️❤️❤️", "😍😍😍Бомбезна😍 😍 😍", "Як завжди прекрасні, як весняний ранок!🌹🌸☀️❤️", написали фанати.
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