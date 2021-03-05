Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, показала себе, нічого не приховавши

На фото Кайя позувала топлес. Дівчина не одягла навіть білизну, тому довелося розвернутися спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Гербер залишила волосся розпущеним, а хвалилася кількома тату, які можна помітити на спині і руці. Знімок вийшов досить ніжним і дуже пікантним, адже молода красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в соціальній мережі Instagram.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Що нам потрібно зробити, щоб зняти таку Лізу?", "Хотілося б одного разу її побачити", "чарівність і елегантність", "чиста краса".

Дівчина опублікувала знімок і у себе в Instagram, але так як він опинився в розділі сторіс, фанати красуні не ставили лайки і не писали компліменти зірці.

Ми писали, що відома модель Кайя Гербер зважилася на сміливу фотосесію.

У себе в Instagram дівчина опублікувала серію свіжих фото, які звели з розуму її шанувальників. У Кайї вже був досвід відвертих зйомок, коли вона фотографувалася без нижньої білизни, а іноді і зовсім без одягу. Цього разу вона вирішила знову показати свій молодий пружний бюст.

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