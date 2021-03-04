Кумедне відео розсмішило шанувальників, Вікторія Булітко і "мама Чьолі" в головній ролі

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram, актриса Вікторія Булітко, яка знімається в популярному "Дизель шоу" розмістила відео про економію електроенергії, актуальне для всіх шанувальників. Кумедне відео підняло настрій не тільки змістом, але і дивовижним видом красуні, яка знімається в ньому.

Вікторія виглядає дуже спокусливо в коротенькому білому міні платтячку, лежачи на дивані. Дія відбувається в кімнаті дівчини. Вона лежить і дивиться телевізор. В цей час заходить її "мама", і зі словами "гасне в залі світло, і знову", вимикає світло в кімнаті.

Вікторія ображено: "Ну, мамо!" На що "мама", яку грає Віталіна Біблів, обурено вимовляє монолог: "Що мама, дивишся телевізор з включеним світлом, а за світло хто платити буде, ти лі чьо лі, ілі мама чьо лі... мама Чьолі... цікавий образ. А ну вимикай телевізор!"

На що дівчина відповідає, що вже вимкнула, тоді "мама Чьолі "каже: " І з розетки витягай, ти знаєш, скільки ота лампочка сосе!"

Вікторія скриплячи серце схиляється через диван, щоб витягнути вилку з розетки, наближаючись якомога ближче до камери, і повторює мамині слова "Лампочка сосе...".

На цьому відео закінчується, але не закінчуються веселі коментарі в колонці, які рясніють веселими смайликами та жартами.

Вікторія запитала шанувальників, чи економлять вони світло?

Сама дівчина так відповіла на своє питання: "я так економлю світло, що навчилася в темряві бачити, їсти і спааати😂 😂 😂 😂 😂".

Шанувальники кожен на свій штиб прокоментував відео, яке багатьом припало до душі:

"Канеш економлю, стою біля вимикача і не даю нікому світло включити😜 😂", "Які очі", "І батарейки з пульта дістань😂 😂", "Вікусь, Сонечко, у тебе 😍 😍 дуже крассивий очі😍 😍", "🤣 🤣 🤣 я мама Чьолі", "Лампочка сосе 😂😂😂😂👍👍👍🔥", "Ах які очі" ,"Це смішно коли тільки сам не живеш з таким "економом" 😂 😂 😂 😂 мій тато раз викрутив в будинку всі лампочки і сховав. А як вечір прийшов, то не зміг згадати куди. А магазин закритий (село) так потім в темряві шукали не знайшли, ранку чекали, що б при світлі шукати. Триндець😂 😂 😂", "Спасибі за класний відос🤣 🤣 🤣 🤣".

А ось і саме відео:

Нагадаємо, що Булітко з" Дизель Шоу "засвітила розкішні хороми з вікнами до стелі і каміном:"Моя нова хата".

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