Український ведучий, актор і комік Володимир Остапчук показав, як проходить його ранок

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Остапчук зрадів сонячній погоді і з ранку відправився на пробіжку.

"Гляньте, яка сьогодні офігенна погода. Тому я звичайно ж не міг відмовитисебі в задоволенні побігати з ранку", - розповів він.

Потім Остапчуку довелося готувати сніданок, а ось це вже не так сильно радувало ведучого.

"Ось смикнув же чорт тебе, Вова, сказати, що ти сьогодні приготуєш сніданок. І що тепер з цим робити? Сидів би нормально, гортав би Інтстаграм з розумним виглядом, дружина б все приготувала. Ні...", - поскаржився він на камеру.

Проте з приготуванням їжі ведучий впорався і похвалився результатом.

"Сніданок в надійних руках" - резюмував шоумен.

Остапчук зробив омлет і нарізав овочі.

Також Остапчук засвітив свою дружину в пікантному вигляді. Христина Гірник потрапила в кадр у шовковій міні-піжамі. Вона стояла біля холодильника прогнувши спинку.

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