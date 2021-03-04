ПриватБанк зняв "зайві" кошти з картки, додавши клієнтці головного болю

Як передає Politeka.net, чергова скарга на роботу ПриватБанку опублікована на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами українки, при оплаті покупки на іноземному сайті з її картки відбулося подвійне списання. Примітно, що покупка була нібито здійснена ще до того, як вона поклала на карту гроші.

"Це був мій улюблений банк! Але 24 лютого я робила покупку в зарубіжному магазині на суму 85.50 £ в 16.33, покупка була підтверджена кодом, при цьому глюків на сайті не було, а 26 лютого вранці в 8:00 приходить оповіщення що з мене ще списали 120 $ за 24 лютого 14.42, але я не змогла б зробити ту покупку, тому що на карті не було таких коштів в той час. У терміналі я поповнила карту о 15.20 і тільки після цього зробила покупку!", - роз'яснила клієнтка.

За її словами, в результаті, у неї вийшов борг в більш, ніж 5 тисяч гривень.

"Як можна було списати велику суму, банк же автоматично відхиляє оплату, коли на карті немає таких коштів, я дуже розчарована, подала заяву на повернення коштів, але результату 0!", - підсумувала жінка.

Співробітники ПриватБанку поспішили пояснити ситуцію.

"Розуміємо ваші емоції, проте в даній ситуації просимо звернути увагу, що кошти списує не банк, а сайт, на якому успішно вказані реквізити картки її власником. З нашого боку, вже сформована заявка на опротестування операції, яка буде розглянута, згідно з регламентом міжнародних платіжних систем. Ви можете допомогти нам у цьому. Якщо ви ще не надавали документи, надайте, будь ласка, наявні у вас: чеки, скріни, листування з магазином або банком, в якому операції на chargeback@privatbank.ua, в темі вкажіть, будь ласка, номер заявки. Це допоможе збільшити шанси на оскарження операції, щоб вона була закрита на вашу користь", - йдеться в офіційному коментарі.

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