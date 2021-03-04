Пішов з життя український музикант і співак Андрій Коропчук
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його товариш на своїй сторінці в Facebook.
"Помер Андрій Коропчук", - написав Любомир Микитюк.
Знайомі Андрія Коропчука повідомляють, що музикант помер раптово. Разом з тим причини його смерті не називають. В останні роки свого життя Андрій Коропчук був учасником гурту"Музична кухня".
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Розпалена Кароль вивалила бюст, спокушаючи Дана Балана: несподівані кадри
Онкологія забрала життя зірки "Сватів", відомого актора любили мільйони: подробиці трагедії
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
Хвора Лілія Ребрик звернулася до українців, заговоривши про самопочуття: "Ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму!"
Андрій Коропчук в 90-х роках був солістом-гітаристом відомої групи МакБенд і автором популярної пісні "Стометрівка".
Українці в мережі висловили співчуття тяжкій втраті.
"Ця новина прибила мене. Спочивай з Богом Андрійком!", "Важко усвідомити... сльози знаходять. Співчуваю всій родині, земля йому нехай буде пухом", " пішов з життя один з кращих моїх учнів. Це був наш Garry Moor! Шкода! Вічна пам'ять !", "Страшна новина ... Спочивай з миром ... Царство небесне і вічна пам'ять", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, пішов з життя знаменитий актор, фільми з ним стали культовими: "ікона кіно"
Як повідомляла Politeka, зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою.
Також Politeka писала, що раптово пішов з життя актор "моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "останні місяці..."