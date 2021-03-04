Пішов з життя український музикант і співак Андрій Коропчук

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його товариш на своїй сторінці в Facebook.

"Помер Андрій Коропчук", - написав Любомир Микитюк.

Знайомі Андрія Коропчука повідомляють, що музикант помер раптово. Разом з тим причини його смерті не називають. В останні роки свого життя Андрій Коропчук був учасником гурту"Музична кухня".

Андрій Коропчук в 90-х роках був солістом-гітаристом відомої групи МакБенд і автором популярної пісні "Стометрівка".

Українці в мережі висловили співчуття тяжкій втраті.

"Ця новина прибила мене. Спочивай з Богом Андрійком!", "Важко усвідомити... сльози знаходять. Співчуваю всій родині, земля йому нехай буде пухом", " пішов з життя один з кращих моїх учнів. Це був наш Garry Moor! Шкода! Вічна пам'ять !", "Страшна новина ... Спочивай з миром ... Царство небесне і вічна пам'ять", - писали в коментарях під постом.





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