Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала уривки з інтригуючих зйомок до виходу нового кліпу

Першу сольну пісню, що стала хітом, Надя випустила в минулому році в листопаді. Цього разу артистка презентувала швидкий вихід нового кліпу з композицією, яку вона планує виконати в іншому стилі. На фан-акаунтах з'явилися ролики зі спеціальних промо-реклам.

Так, Надя розповіла, вона з її продюсером Потапом написали нову пісню, а вже через тиждень відбудеться її прем'єра:

"Це композиція сумна, чесна, закохана і точно сподобається публіці», - розповідала Надя в мережі раніше.

В опублікованому ролику в мережі видно, що зірка змінила стиль і колір волосся, а також без сорому показала фігуру з незвичайного ракурсу. Судячи зі слів пісні ж, буде вона дійсно

"Навіщо тобі тоді сказала так, так. Розчинялася в твоїх вульгарних словах до ранку. Перечитав мої думки, а вони всі, все про тебе, про тебе", – співає в ролику Надя.

Також раніше Надя також поділилася уривками відео зі свого бекстейджу. На них Дорофєєва з'являється в декількох образах з кліпу.

Крім того, на початку відео співачка показала себе в гримерці. На цих кадрах співачка одягнена в зручні чорні штани і сіру майку, яку вона підняла вгору, перетворивши на своєрідний топік. Таке вбрання дозволяє Наді продемонструвати свій плоский животк.

"Чекаємо 5 березня! Це буде гармата", " Ну розриваєш просто вогонь. Наша ДоДоха круть», «тепер ми знаємо як створювався шедевр", " кохана, яка ж ти у нас крута. Будемо не перестаючи тебе радувати!", "Це просто розрив«,» в основному всі на фігуру твою дивилися ніж на кліп", - пишуть в коментарях.

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