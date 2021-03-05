Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала ефектне спокушання в модному купальнику
Скоро Дженніфер Лопес виповниться 52 роки, проте дивлячись на її фото, важко повірити в цей факт. Адже сама артистка виглядає більш ніж чудово і доглянуто, а її образи досить сміливі і показують тіло у всій красі – Лопес рідко приховує фігуру під одягом. Як і раніше, на одному з фото артистка показала яскравий пляжний лук.
На знімку Дженніфер позувала в простому купальнику з вирізом на спині і акуратним золотим ременем на талії. Причому вигнулася Лопес так, щоб зробити акцент на стегнах і підтягнутих сідницях.
"Я вкрай рідко пропускаю тренування. Іноді, звичайно, я можу допізна працювати, але в таких випадках я кажу собі: Просто зроби це, всього лише одна година", - розповідала раніше Лопес.
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І її старанності окупилися, адже виглядає вона чудово. Дженніфер не голодує, щоб залишатися стрункою замість цього вона дотримується плану харчування, розробленого для неї дієтологом Хейлі Помром.
Також у Instagram з'явилося відео, на якому красуня Лопес запалювала як юна дівчина. Актриса була одягнена в коротеньку чорну сукню з глибоким вирізом на спині. Її волосся були зібрані в красиву зачіску. Образ доповнювали босоніжки на високих підборах.
"Шукач уваги», «Ти мій кумир, я так тобою захоплююся», «милі рухи", " спокуслива Мамасіта. Час шоу" « " Залікова гра на цих підборах!", "Дорогоцінна Джей Ло ти найкрасивіша", «коли бабуся потрапляє на текілу», «Богиня», «вона зламає стегно", " дами. Ми більше не носимо гнітючі чоботи на підборах», - пишуть користувачі Мережі.
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