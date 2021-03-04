Потап здивував серйозним виглядом і відросла шевелюрою

Як передає Politeka.net, відомий співак і шоумен, продюсер і телеведучий, а віднедавна й актор кіно Олексій Потапенко, здивував змінами в зовнішності. Своє фото з шикарною шевелюрою Потап розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Потап з'явився в кадрі з шикарною шевелюрою і величезним хрестом на ланцюзі. Звичний образ лисого шоумена замінив образ священника в сутані і ковпаку. Також Потап показує пальцями знак-три пальці вгору, чи то української партії "Свобода", чи то християнський знак триєдності.

Шанувальники давно помітили, що Потап частенько став проводити моралі, розповідаючи про те, як домогтися щастя в цьому житті. Багато хто навіть висловлював сумніви, чи все в порядку з музикантом, якого звикли бачити в відчайдухом.

Однак тепер фанати точно здогадалися чому Потап "відростив" бороду і коси. Це всього лише роль у фільмі, на яке і запрошує співак подібним чином. Шанувальники тут же відреагували написавши:

"А ось хрестик пора б перевернути 😈", "Як багато волосся"," Дякую за класний саундтрек, він піднімає настрій і дарує радість❤️❤️❤️"," А у нас локдаун😢", "Текли сльози через сміх😁".

Раніше ми писали, що Потап звернувся до читачів свого блогу з черговою порцією мудрих цитат, заявивши, що людина це не цар природи, і не імператор, а учень.

Нагадаємо, що Потап здивував новою порцією моралей, прокинулися батьківські почуття: "Уті, який малюк".

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