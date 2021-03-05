Українська співачка Настя Каменських ( NK) в стильному образі похвалилася своїм талантом

Артистка підкорила шанувальників своїм голосом, стилем і зовнішністю, передає Politeka.net. Шанувальники приходять в захват від знаменитості, а вона продовжує балувати їх своєю творчістю.

Так, співачка в одному з останніх відео підкорила живим голосом, виступивши на одному з радіо. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня одягла білу сорочечку з красивим принтом, а також чорні лосини, які обтягнули стрункі ніжки і пружні сідниці. Туфлі на шпильках подовжили силует зірки.

Кучерява красуня позувала сидячи на стільці і співала один зі своїх хітів. У пості зірка розповіла, що виконала пісню «Почуття» на великому весняному концерті, який проходив онлайн.

"З приходом весни хочеться ще частіше говорити і співати про кохання ❤️...",- поділилася Настя.

За півгодини пост зібрав понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Настю, у тебе приголомшливий голос ❤️", "Те почуття, коли наживо пісня звучить так само, як і на запису😍😍😍😍😍😍", "Чекаємо Дівчата рулять🔥", "У Насті офігенний голос😍😍😍", "Неймовірно класно 😍😍😍", "Яка ж ви чарівна і ніжна ❤️", "Красуня😍😍😍😍", "Нереальна", "Настю, ти вогонь)", "Мурашки навіть через відео ❤️ Хотіла б Вас послухати в живу 🥰", "Дуже крута 👏", "Дуже красиво ! клас❤️❤️❤️", " пташки співають! Сніг тане! Сонечко частіше світить! Хочеться вбиратися!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷".

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