Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала романтичне фото з чоловіком

Артистка поділилася знімком зі своїми фоловерами в Інстграм, передає Politeka.net.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк зображені в ресторані з келихами червоного вина. Подружжя притиснулося один до одного і посміхаючись дивилося в камеру. Пара виглядала по справжньому щасливою.

Ольга Сумська позувала в бежевому піджаку з чорними гудзиками і ременем, а її чоловік у простому фіолетовому свішоті.

Ймовірно фото було зроблено під час святкування 19-річчя їхньої доньки Ганни Борисюк. День народження у не був 2 березня, але сім'я вирішила відсвяткувати в ресторані на день пізніше.

Відзначимо, дівчина пішла по стопах зіркових батьків і вирішила продовжила акторську династію. Вона є студенткою Київського національного університету театру,кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Зазначимо, Анна дуже схожа зовні на свого батька-Віталія Борисюка.

Як відомо, Віталій Борисюк-другий чоловік Ольги Сумської, у шлюбі вони вже більше 24 років.

Першим чоловіком Ольги Сумської був актор Євген Паперний. У 1990 їхній шлюб розпався. Від шлюбу з Паперним У Ольги Сумської є дочка Антоніна.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська випендрилася "новою" зовнішністю, показавши себе зблизька: "можуть позаздрити багато...".

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