Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала романтичне фото з чоловіком
Артистка поділилася знімком зі своїми фоловерами в Інстграм, передає Politeka.net.
Ольга Сумська і Віталій Борисюк зображені в ресторані з келихами червоного вина. Подружжя притиснулося один до одного і посміхаючись дивилося в камеру. Пара виглядала по справжньому щасливою.
Ольга Сумська позувала в бежевому піджаку з чорними гудзиками і ременем, а її чоловік у простому фіолетовому свішоті.
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Ймовірно фото було зроблено під час святкування 19-річчя їхньої доньки Ганни Борисюк. День народження у не був 2 березня, але сім'я вирішила відсвяткувати в ресторані на день пізніше.
Відзначимо, дівчина пішла по стопах зіркових батьків і вирішила продовжила акторську династію. Вона є студенткою Київського національного університету театру,кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
Зазначимо, Анна дуже схожа зовні на свого батька-Віталія Борисюка.
Як відомо, Віталій Борисюк-другий чоловік Ольги Сумської, у шлюбі вони вже більше 24 років.
Першим чоловіком Ольги Сумської був актор Євген Паперний. У 1990 їхній шлюб розпався. Від шлюбу з Паперним У Ольги Сумської є дочка Антоніна.
Нагадаємо, що 54-річна Сумська випендрилася "новою" зовнішністю, показавши себе зблизька: "можуть позаздрити багато...".
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