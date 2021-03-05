Співачка і діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", похвалилася фігурою в рожевій білизні

Зірка регулярно займається спортом, саме тому вона може без сорому показати ідеальні вигини, пише Politeka.net.

Красуня була в обтягуючому топі-ліфчику на тонких білих бретельках.

Зірка одягла трусики такого ж кольору, резинка яких впивалася в шкіру.

На першому знімку співачка позувала на столі, підігнувши ніжки.

А на іншому кадрі артистка присіла біля стіни, піднявшись на носочки. Красиві накачані ніжки вражали.

"Коли, якщо не зараз? ✨", - написала Кумейко.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Як красиво", " Чарівна ❤️", "класна"," Шикарна❤️"," дуже красива", " Анастасія - ви прекрасні!!! Жіночність + сек**альність, грація і краса - у Вас все в одному флаконі!!! 👏 👏 👏 ", "Дуже красива)", " воу як завжди ти шикарна🔥", " У тебе волосся що на дріжджах ростуть?)) Ще ж недавно каре було... як таке можливо взагалі️️️", " дуже красиві і грайливі очі!/ )) 🙌 ", "Чому без шапки?", "Чортівка😍"," Сексуально дуже"," Настюха-ракета"," Ну, це ж красиво"," дуже красива💪", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко опублікувала гаряче відео в білизні і ботфортах.

Красуня була в спортивному ліфчику, який підкреслив бюст, а трусики на товстій резинці, злегка підстрибнули, оголивши сідниці.

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