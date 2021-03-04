Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала своє тренування

Зірка займається спортом, тому її форми виглядають просто чудово, пише Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала кадри в сторіс Instagram свого тренування.

Андраде одягла обтягуючий топік, який підкреслив її груди. А також зірка натягнула лосини, що відмінно підкреслили її пружні сідниці.

Мішель стрибала в кросівках, прибравши волосся у високий хвіст.

Артистка потіла виконуючи одні з найбільш нелегких вправ, в тому числі з м'ячиком, гирею і грушею.

Вправа з м'ячем особливо сподобалася співачці.

"Це моя найулюбленіша вправа за сьогодні! Агресія, яка була всередині, пішла!",- написала Мішель.

Красуня подякувала свому тренеру.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде не тільки займається спортом, але також активно доглядає за шкірою.

Так, артистка, обожнює користуватися кремами для різних частин тіла, особливо, якщо вони мають приємний запах.

Крім того, підтримати шкіру і свій стан в цілому в нормальному стані зірці допомагає раціон і сон.

Артистка намагається слухати свій організм і вибирати відповідну їжу. При цьому красуня не відмовляється від певних продуктів, але харчується усвідомлено. Тобто не їсть все підряд, тому має ідеальну шкіру.

Зокрема, Мішель вживає мінімальну кількість цукру, а у зв'язці зі спортом їй вдається зберігати гарний настрій.

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