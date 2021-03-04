75-річна мама Наташі Корольової Людмила Поривай поділилася одкровенням про свій зовнішній вигляд

Живе в Майямі мати співачки незважаючи на свій вік любить блиснути тілом на досить відвертих фото, за що на неї часто обрушується критика в мережі. Ось жінка і вирішила відповісти на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net

"Деякі люди, які напевно ніколи не постаріють, засуджують, що я стара, що в зморшках, веснянках, така-сяка. Так і хочеться сказати: "Люди! Мені-75 років. А яка я повинна бути?» - написала Людмила Поривай.

За словами матері Корольової, вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів, хоча зіркова дочка регулярно їй це пропонувала.

"А я відмовилася, не хочу, у мене своя філософія з цього приводу! Для мене внутрішня краса душі важливіша», - написала вона.

Також вона дала пораду тим, хто втомився від життя.

"Я, буває, вставати не хочу, все болить. Але я беру себе в руки і змушу пройти п'ять кіл навколо будинку! Сідаю за рояль граю і співаю ! Заряджаю себе позитивними емоціями і світ мені відповідає взаємністю! Будьте добрішими і Життя ваше буде яскравіше і цікавіше", - заявила мама Наташі Корольової.

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