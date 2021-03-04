Нова Саніна покрасувалася в компанії рокерів, поговоривши про обійми, "гріють душу"

Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram Юлія Саніна запрошує всіх ще раз послухати її новий трек і кліп "Обійми", в компанії своїх музикантів, спершись на плече свого чоловіка, Юля написала:

"Вчені стверджують, що для "виживання" людині в день потрібно не менше чотирьох обіймів, а для гарного самопочуття — не менше восьми. Прослуховування нашого нового треку не замінить обійми, але точно зігріє душу".

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"Пісня🔥", "Неймовірно круті 🌪🌪🌪", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥просто шедевр!!!", "Неймовірно зігріває ❤️", "Спасибі! Ще раз з прем'єрою💫 💕", "Обіймаємо вас, народ❤", "Гарна пісня, просто щось неймовірне та гарне"," Юля ви прекрасні неймовірно талановиті😍 👏❤️", "А мені твій голос дуже навіть замінив обійми", "Дуже круто!😍 😍 😍 ❤", "Дуже гріє душу!😍 😍 😍", "Пісня просто❤️", "А Юлі дуже йде така стрижка!🔥", "Краще зачіска ніж довга 👏","Дивно, але я ще"виживаю"", "З прем'єрою🔥 👏 😍❤️", "Відмінна вийшла пісня і кліп".

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