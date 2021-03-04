Головна "панянка" України Ольга Фреймут показала своє " ні-ні-ні"

Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram телеведуча Ольга Фреймут обрадувала шанувальників новим навчальним роликом, який розсмішив шанувальників ведучої (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

39-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала, як правильно підняти впав предмет, але спершу продемонструвавши, як робити не можна.

Фреймут одягла витончене сіре в клітку плаття під горло, з невеликим розрізом і великими білими гудзиками. Дівчина кинула суху квітку на тротуар і спершу показала, як не слід піднімати впав предмет.

Вона широко розставила ноги, при цьому розріз розійшовся, засвітивши те, що Оля хотіла приховати під сукнею і нахилилася до предмету.

Потім сказала: "Ні-ні-ні!",- знову присіла і акуратно нахилилася до квітки, що впала, піднявши його.

Після побаченого, шквал коментарів заполонив сторінку Фреймут:

"Перший варіант прикольніше і привабливіше😆 😆 😆 👍 👍 👍", "А як прибирати територію зеленої зони від сміття? Шоб естетично і елегантно)))", "Оля😂 😂 😂ви, як завжди, ❤ ️ непередбачувана і неповторна👏","Як розвидіти перший варіант у твоєму виконанні? 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Оля, перший варіант прикольніше. Особливо у Вашому виконанні...Насмішили😉", "Дякую за поради, що даєте, я завжди слідкую за вами)))", "Другий варіант якось нуднувато і трохи боязко, щоб не зламати хребет)", "Перший раз було неправильно, але с*ексуальныше", "😂😂😂 як Ви стримуєтесь від сміху? Я передивляюсь і сміюсь 😂", "Мені здається, Оля все життя чекала цього моменту, щоб нахилитися як пацанка☺ це просто окремий вид мистецтва))❤️", - відгукнулися фанати.

Нагадаємо, що дочка Ольги Фреймут несподівано зізналася в любові до російського співака: "коханий...".

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