Запахло інтригою, Потпа і Тіна Кароль прикрилися "поцілунком" на очах у глядачів шоу

Як передає Politeka.net, у фан-пабліку в Instagram телеведучої Тіни Кароль показали провокаційне відео, на якому ведучі "Ліпсінк батла" злилися в пристрасному поцілунку прямо на сцені перед глядачами.

"Вже цієї суботи на грандіозній сцені "Ліпсінк батл" буде дуже жарко", - написали в коментарі під відео автори пабліку.

У ролику показують Потапа і Тіну, які торкаються один одного до обличчя, а потім зливаються в поцілунку. Сам поцілунок "завісили" яскравими губами. Після чого Потап і Тіна заливаються сміхом.

Шанувальники не надто схвально сприйняли ролик і новину, і більшість фанатів висловили розчарування "відносинами" на сцені:

"Якби таке відео було з Даном, вже б вся дантіна кричала, що вони одружені і мають 5 дітей", "Я благаю вас. Тільки не показуй це Дану.😂😂😂😂😉😉😉", "Ось так і знала, що при такій парі ведучих без хайпа не обійдеться. Відчувала недобре...😕 ", "До дідька красиво, хто б що не говорив🔥", "Ой лля...🤦 🏼 ♀️Тіні все мало 🤡 найсумніше з цього, що вже навіть дантині стає пофіг на ось це ось все...хоча може цього і домагаються головні герої...", "Не можу дочекатися 😍", "Більше, більше цирку! Тіна взагалі забула про почуття власної гідності і готова вішатися на шию кому завгодно, аби це обговорювали", "А як же Настя😢", - по-різному прореагували фанати співачки.

Також шанувальники згадали, що у Потапа і Тіни вже був "спільний дует" кілька років тому на проєкті "Голос країни", тоді парочку назвали "Титапом", з'єднавши два імені.

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