У березні зірки обіцяють українцям тріумф кохання

Про це пише "ТСН".

Перший місяць весни принесе період душевних переживань, в цілому він гарантує ніжні і глибокі почуття. Винна в цьому буде планета Венера, яка пройде з 1 по 21 березня за знаком Риб.

У березні українці радіють сонцю, чекають теплі дні, а деякі відзначають 8 березня, Міжнародний жіночий день. Астрологи радять саме 8 березня приділити створенню романтичної атмосфери. Для риб, Козерога, Тельця, Рака, Діви і Скорпіона цей день стане особливо сприятливим в плані везіння і триватиме до 21 березня.

З 13 березня очікується молодик, це відповідний період для пояснення в любові, стверджують зірки.

Овен слід направити всі сили на кар'єру, це допоможе уникнути конфліктів. У другій половині, коли Венера опиниться 21 березня у вашому знаку, настане гармонія. М'якше будуйте відносини з коханою людиною, навіть якщо він грає не за правилами.

Тільце будуть притаманні піднесені почуття, а романтика посприяє творчості. 8 березня стане прекрасним днем для вас.

Близнюк необхідно трохи стримати свою чуттєву натуру. Партнер може не зрозуміти ваших почуттів, емоцій. Період ознаменують таємниці, що стали явними.

Рак можуть повністю довіритися руху життя, в цей період не варто поспішати. Всі особисті відносини можна буде перебудувати під себе. Наприкінці березня з'являться непорозуміння, пов'язані з партнером.

Лев зможуть досягти нових висот у відносинах, якщо проаналізують старі. Зайнятися цим можна 8 березня. Ваша чудова інтуїція підкаже відповіді. Ви зможете домогтися увагу подобається вам людини.

Діва отримають взаєморозуміння з партнером. Можливі навіть таємні любовні зв'язки. Не сидіть на самоті, спілкуйтеся з людьми.

Вага слід прийняти те, що Березень принесе нові події і романтику. Після 20 березня ситуація стане для вас напруженою. Може наступити розрив з коханою людиною.

Скорпіон Березень подарує час для аналізу і занурення у власні думки. Березень стане гармонійним періодом для романтики у відносинах

Стрілець можна організувати свою справу, яка принесе прибуток. В частку візьміть кохану людину. З 8 по 15 березня можна обговорювати будь-які питання.

Козеріг місяць принесе енергію, яка стане основою для подальших успіхів. 8 березня стане важливим днем.

Водолій зможуть одружитися або вийти заміж. Період для цього сприятливий з 8 по 15 березня. Потурання слабкостям не доведе до добра.

Риб чи стануть успішно розвивати любовні відносини. Експерименти принесуть щастя і удачу в любові.

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