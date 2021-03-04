Відома зірка сцени співак Макс Барських здивував новиною, поділившись деталями історії своєї нової пісні, яку виконає з відомою співачкою

Як передає Politeka.net, в Instagram Макс оприлюднив фото на якому позує зі співачкою Зіверт в дивних нарядах в пустелі, Макс надів тонку чорну футболку з довгим рукавом і пофарбував волосся в яскраво-жовтий колір. Зіверт знаходиться поруч, два виконавці сидять на переносних стільчиках і сміються.

Співачка зі сметанно-білим волоссям і в білому комбінезоні доповнила образ білими високими чобітками. Фантастичний вид дуету заінтригував шанувальників.

"Наша історія просякнута сучасними тенденціями в суспільстві. Люди все більше віддаляються від реальності, більша частина часу доби проводять в соцмережах, заводять там знайомства і підвищують свій соціальний статус. "Bestseller" - це історія про самотність в стилі кіберпанк", - написав Макс у своєму блозі.

Шанувальники, в передчутті хіта, вони напружено чекають чогось вибухового від відомого музиканта.

"Ох ти ж***!😮 😂 😂 це агонь звичайно))) давно чекав таке, ще з часів пародії на Фабрику зірок. Виглядає дуже круто", "Вже здивували!!!👏 👏 👏Думаю далі буде ще крутіше🔥 🔥 🔥 😍", "Макс, ти як ясне сонечко, відчувається весна любов прийшла 🌞🤩🥰☀️🔥💐😻😺💓💕💖", "Ого! Дуже несподівано. Зумієте здивувати 👏"," мені дуже подобатися Макс твій новий образ тобі цей колір волосся підходить😍 😍 😍"," зіверт явно не до лиця панських,🤮", "дорогий Макс, бачила тебе всякого і приймаю тебе будь-яким, але тільки не темношкірим з волоссям, пожовклими від давньої "Супри".🧡 🖤 ", "Макс+ zivert = combo❤️❤️❤️", - відгукнулися фанати.

Раніше Макс Барських розмістив відео в якому презентує свій дует з відомою сольною співачкою Zivert.

Відеоролик, що супроводжує слова співака, демонструє кадри концертів Макса Барських і зіверт, а також уривки нового треку, що вже встигли підкорити фанатів.

Нагадаємо, що Макс Барських більше не самотній, чутки про зв'язок з відомою співачкою підтвердилися :" з Лободою серце б'ється"

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