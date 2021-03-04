Знаменитий російський комік і шоумен Максим Галкін вразив свіжою фотосесією

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, на яких він показав абсолютно різні емоції. Галкін був одягнений у картату сорочку. Він сидів на стільці з розпатланим волоссям. На першому фото Галкін хмурився і виглядав дуже серйозним. На його голові був відвертий бардак, який, втім, артиста не бентежив.

На інших фото комік чарівно посміхався. Він виглядав молодшим за свої роки. Волосся, яке відросло, вдало гармоніювало з молодіжним образом артиста.

"Яка фотка краще з чотирьох?",- підписав фото Галкін.

У коментарях Галкіну залишили масу приємних слів. Він нарвався на компліменти від багатьох зіркових колег. Особливо фото сподобалися співачці Наташі Корольовій, яка написала під постом: "Мені подобаються всі!". Інші шанувальники не скупилися на добрі слова.

"Не кокетнічай, всі хороші!", "Огооо! Я вибираю першу...Спасибі, Максим!", "Всі шикарні", «у всіх ти, душечка, фотках хороша", "Друга фотка мені симпатичніше всіх. Є в ній і самоіронія, і самозбереження свого я і свого світу", "Красень! З усіх боків і на всіх фото", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Галкін показав, що його семирічний син в касці витворяє під пісні Пугачової: "Все по-дорослому".

Як повідомляла Politeka, у мережі показали розкішний замок Галкіна з висоти, який він звів для Пугачової: "на мільярд".

Також Politeka писала, що Галкін засвітив моложаву Пугачову в кокетливому капелюшку перед виходом у світ: "з бабусею!".